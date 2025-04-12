Два месяца назад украинец свободным агентом подписал минимальный контракт с "озерными". Леня выпустили в 9 матчах, но он выглядел очень посредственно – 2 очка, 3,2 подбора и 0,8 передач за 12,1 минуту в среднем на паркете. В последних 11 встречах бигмен безвылазно сидит на скамейке запасных.

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Лейкерс на фоне кризиса с центровыми выписали двусторонний контракт Трею Джемисону. 25-летний американец также не хватает звезд с неба, но получает хоть какие-то крохи игрового времени. Недавно калифорнийцы математически гарантировали себе постсезон, и Джемисон радостно написал в соцсетях: "Мама, я иду в плей-офф!".

Такое счастье Трею светит только в случае перевода на полноценный контракт. Ростер Лейкерс сейчас заполнен, поэтому для замены надо кого-то приносить в жертву. Именно Леня называют "фаворитом" на отчисление, если "озерные" все же решатся менять состав перед плей-офф.