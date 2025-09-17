Украинский центровой Алексей Лень новый сезон-2025/26 начнет в составе команды клуба Нью-Йорк Никс, сообщило агентство Sports International Group.

Лень будет выступать в стане 2-кратных чемпионов НБА (19970 и 1973) под 27-м игровым номером.

Предыдущий сезон-2024/25 Лень начал в составе Сакраменто, где провел 36 поединков регулярного сезона НБА. В среднем Алексей набирал 1,4 очка, делал 1,8 подбора и 0,8 передачи.

Перед завершением дедлайна обменов украинец стал игроком Лос-Анджелес Лейкерс, за который провел 10 матчей, набирал 2,2 очка, делал 3,0 подбора и 1,0 передачи.

Всего на счету Леня 12 сезонов в НБА.

