Шарль Леклер прокомментировал эпизод на 53-м круге Гран-при Нидерландов, когда столкнулся с Кими Антонелли и вынужден был сойти с дистанции.

Шумахер разнес Хэмилтона из-за критики Феррари: "Машина подходит Леклеру, а ему – нет"

"Я думаю, на такой трассе случаются ошибки. Чтобы совершить обгон, нужно быть резким и агрессивным. И именно это я делал против Джорджа. Именно это Кими пытался сделать со мной. Но я думаю, что он, видимо, неправильно оценил ситуацию. Я имею в виду, он фактически испортил мне гонку, поэтому это обидно, но так оно и есть", – цитирует Леклера racingnews365.

Напомним, что Антонелли выехал из пит-лейн на холодных шинах и в третьем повороте зацепил болид монегаска, развернув его и повредив машину. Итальянец получил 10-секундный штраф. В то же время сам Леклер остается под следствием за другой инцидент - столкновение с Джорджем Расселом на 32-м круге, когда в борьбе за позицию он коснулся болида британца.

Формула 1: победа Пиастри, подиум Аджара, сенсационный сход с трассы Норриса, Хэмилтона и Леклера