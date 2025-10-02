Шарль Леклер с оптимизмом смотрит на грядущий Гран-при Сингапура. После неудачного этапа в Баку, где Феррари ограничилась лишь восьмым и девятым местами и потеряла вторую строчку в Кубке конструкторов в пользу Мерседеса, монегаск уверен – жара на городской трассе Марина-Бей может стать преимуществом для Скудерии.

"Будут жаркие условия – это точно. Я думаю, наша машина сильно страдает, когда холодно, и мы видели, что Мерседес тогда выступает очень и очень сильно. В квалификации Гран-при Азербайджана это была одна из немногих машин, которая смогла заставить средние шины работать в Q3, вместе с Уильямсом. Обе эти команды очень сильны в холодных условиях, мы же сильнее в жарких. Надеюсь, что Сингапур может дать нам шанс побороться", – цитирует Леклера racingnews365.

Феррари остается единственной командой из топ-4, которая еще не выигрывала гонки этого сезона. Тем временем Мерседес воспользовался слабостью соперника: Джордж Рассел в Баку, несмотря на болезнь, финишировал вторым, а Кими Антонелли стал четвертым. В Ред Булл свой темп подтвердил Макс Ферстаппен, одержав четвертую победу года, тогда как Юки Цунода оформил лучший результат после перехода из Рейсинг Буллз – шестое место.

