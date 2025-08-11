Пилот Скудерии Шарль Леклер поделился ожиданиями от второй половины сезона в королевских автогонках.

"В Кубке конструкторов лучше финишировать вторыми, чем третьим. Вторая позиция – это максимум.

Однако хотелось бы вернуться к победам в гонках, мы еще не побеждали в сезоне.

Не думаю, что до конца года осталась трасса, где мы будем быстрее Макларен. У Ред Булл будут взлеты и спады, Мерседес так же нестабилен, как и Феррари. Только Макларен везде быстрый.

Не осталось трассы, где Феррари будет фаворитом, но хотелось бы увидеть какие-то сюрпризы", – цитирует Леклера Motorsport.

Напомним, в общем зачете пилотов Шарль после 14-ти этапов занимает 5-ю строчку, имея в своем активе 151 очко.

В Кубке конструкторов Феррари идет на втором месте (260 баллов). Лидирует Макларен (559 пунктов), а замыкает топ-3 Мерседес (236 очков).

