"Я знал, что Льюис ехал на мидиуме. Поэтому ему было бы немного труднее доехать до конца, чем мне, поэтому мы должны были позаботиться о шинах. Но я также понимаю, что он хотел попробовать сделать что-то другое, поэтому я ценю это.

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Я имею в виду, что на его месте сделал бы то же самое, попытался бы быть немного агрессивнее на мидиуме. Поэтому я не держу на Льюиса зла. Нам нужно работать лучше, это точно. Воскресный день в Майами не был идеальным и был далек от максимизации нашего потенциала, но мы должны перегруппироваться как команда и стать лучше.

Я просто думаю, что нам, возможно, стоило бы обсудить это немного больше, прежде чем делать радиообмен. Очевидно, что он пытался ехать до конца на этих шинах, а я пытался хорошо поработать на своих, и здесь все сложно. Я не ожидал, что Сайнс будет так близко. Все это немного усложнило ситуацию, но, опять же, я думаю, что нам есть над чем поработать. Как я уже говорил, нам нужно сделать шаг вперед, и мы должны быть достаточно сильными, чтобы каждый раз, когда мы оказываемся в подобных ситуациях, мы действовали лучше.

Я думаю, что мы будем вполне согласны с тем, что это был не тот день, которого мы хотели, и хотя темп не тот, я не думаю, что произошло какое-то чудо. Если бы все прошло идеально, возможно, мы бы финишировали перед Кими, но это все", – цитирует Леклера Motorsport.

Напомним, во второй половине Гран-при Майами между пилотами и командой произошел конфликт: Хэмилтон просил Леклера как можно быстрее его пропустить, однако у команды заняло несколько кругов, чтобы принять решение и донести информацию до Шарля.

После шести этапов Формулы-1 сезона-2025 Леклер в общем зачете с 53-мя очками идет пятым, а Хэмилтон седьмым (41 пункт). В Кубке конструкторов Ферари четвертая и отстает от лидера – Макларен – на 152 балла.

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