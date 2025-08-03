Леклер объяснил, почему не попал на пьедестал Гран-При Формулы 1 несмотря на поул в квалификации
Пилот Феррари Шарль Леклер прокомментировал четвертую позицию на Гран-При Формулы 1 в Венгрии.
"В машине у меня не было всей информации. Теперь она есть, и мы узнали, что с 40-го круга у нас были проблемы с шасси. После этого я был просто пассажиром – не мог ничего сделать. Я думал, что проблема возникла из-за определенного решения команды, но это не так.
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Разочарование и злость остаются, потому что у нас был единственный шанс победить в этом году – и это был именно сегодняшний день. Я очень разочарован", – цитирует Леклера Ferrari News.
Напомним, Шарль стартовал с поул-позиции благодаря победе в квалификации, но в итоге опустился на четвертое место. На пьедестале же разместились гонщики Макларена Ландо Норрис и Оскар Пиастри (1 и 2 места) и гонщик Мерседес Джордж Расселл.
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