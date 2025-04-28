Главный тренер Лос-Анджелес Лейкерс Джей Джей Редик своим решением в матче против Миннесоты повторил достижение, которое держалось с сезона 1997/98.

Лейкерс уступил Миннесоте в четвертом матче плей-офф НБА (113:116), а команда Алексея Леня играла одной пятеркой игроков всю вторую половину, сообщает SportsCenter.

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Так, Лука Дончич, Леброн Джеймс, Руи Хачимура, Дориан Финни-Смит и Остин Ривз без замен провели на площадке третью и четвертую четверть. Такого не случалось в играх плей-офф с сезона 1997/98.

Стоит добавить, что из-за этого пострадал и украинец Алексей Лень, который вообще не выходил на площадку в этой игре. Сейчас счет в серии 3:1 в пользу Миннесоты, поэтому еще одно поражение Лейкерс будет означать вылет команды Леброна уже в 1/8 финала.

The Lakers used the same five players for the ENTIRE second half vs. Minnesota.



They are the first team to use the same five for an entire half in a playoff game since 1997-98 pic.twitter.com/eNbtp6MkQc — SportsCenter (@SportsCenter) April 28, 2025

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