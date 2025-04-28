Лейкерс повторили достижение, которое держалось почти 30 лет – от этого пострадал украинец
Главный тренер Лос-Анджелес Лейкерс Джей Джей Редик своим решением в матче против Миннесоты повторил достижение, которое держалось с сезона 1997/98.
Лейкерс уступил Миннесоте в четвертом матче плей-офф НБА (113:116), а команда Алексея Леня играла одной пятеркой игроков всю вторую половину, сообщает SportsCenter.
Звезда НБА мог получить серьезную травму на ровном месте – видео
Так, Лука Дончич, Леброн Джеймс, Руи Хачимура, Дориан Финни-Смит и Остин Ривз без замен провели на площадке третью и четвертую четверть. Такого не случалось в играх плей-офф с сезона 1997/98.
Стоит добавить, что из-за этого пострадал и украинец Алексей Лень, который вообще не выходил на площадку в этой игре. Сейчас счет в серии 3:1 в пользу Миннесоты, поэтому еще одно поражение Лейкерс будет означать вылет команды Леброна уже в 1/8 финала.
Команда Леброна, Дончича и украинца в шаге от вылета, травма суперзвезды и скандал: результаты плей-офф НБА