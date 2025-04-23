Состоялись очередные матчи плей-офф НБА 2024/25. Результаты и отчет о них читайте в этой новости.

Плей-офф НБА 2024/25

Индиана – Милуоки – 123:115 (40:30, 28:30, 31:27, 24:28)

Индиана ведет в серии 2:0

Оклахома-Сити – Мемфис 118:99 (32:17, 38:35, 20:27, 28:20)

Оклахома-Сити ведет в серии 2:0

Лейкерс – Миннесота 94:85 (34:15, 24:28, 23:22, 13:20)

Ничья 1:1 в серии

Милуоки пока никак не может найти рецепт борьбы поти Индианы. Очередной мощный матч выдал Яннис Адетокумбо (34 очка, 18 подборов и 7 передач), но этого мало. А вот возвращение Дэмиана Лилларда после болезни получилось "сереньким" (14 пунктов, всего 2 из 8 точных трехочковых). Индиана вытянула максимум из двух домашних матчей и имеет гандикап перед переездом серии в Висконсин.

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Оклахома не чувствует сопротивления Мемфиса. Конечно, это не +51 с первой встречи, но все равно очень уверенно. Тандер пока даже не нужны максимальные обороты Шея Гилджиса-Александера. Главный претендент на MVP сезона ограничился 27 очками, 8 подборами и 5 передачами. В серии безапелляционные 2:0, и Мемфису понадобится мини-чудо в родных стенах.

Лейкерс не допустили домашних 0:2 против Миннесоты. Калифорнийцы уже после первой четверти были впереди +19 и удержали половину этого запаса до финальной сирены. Луке Дончичу не хватило всего одной передачи до трипл-дабла (31+12+9). Леброн Джеймс качественно поддержал словенца (21+11+7). Украинец Алексей Лень всю игру просидел в запасе "озерных".