Виктория Ткачук и Владислав Сиренко были в отношениях три с половиной года.

Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук в Instagram призналась, что разрыв отношений с боксером Владиславом Сиренко (22-1, 19 КО), выступающим в супертяжелом весе, произошел по многим причинам.

"Жизнь интересная штука. Есть кое-что чем хочу поделиться. Мы с Владом больше не вместе.

Три с половиной года сложных и одновременно классных отношений. Эти отношения были публичные поэтому, из уважения к прошлому не хочу просто тихо все удалить, будто ничего и не произошло.

Так произошло по многим разным причинам и я закрываю эту страницу своей жизни навсегда – с благодарностью и уважением! Спасибо за опыт! Мы движемся дальше, и уже отдельно", – написала Ткачук.

30-летняя Виктория Ткачук является многократной чемпионкой и призером национальных первенств в спринтерских дисциплинах, рекордсменкой Украины в эстафетном беге 4×400 метров в помещении, участницей Летних Олимпийских игр (2016 и 2020).

