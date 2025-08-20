Украинская бегунья Анна Рыжикова поддержала легкоатлетку Марину Бех-Романчук после ее дисквалификации и приостановления карьеры.

Бех-Романчук сделала сообщение в Instagram о своем наказании. Бронзовый призер Олимпиады-2012 Анна Рыжикова оставила комментарий под сообщением спортсменки.

Бех-Романчук получила официальную дисквалификацию за допинг – украинку признана виновной

"Жаль, что спортивная страница так закончится. Но жизнь имеет еще много прекрасных граней и ты знаешь, что все будет хорошо", – написала Анна.

Также свои комментарии под постом Марины оставили Дарья Билодид, Ирина Геращенко и Анжелика Терлюга.

Напомним, 19 августа Athletics Integrity Unit дисквалифицировал Бех-Романчук на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Причиной наказания указано наличие запрещенного вещества (тестостерона) в организме. После сообщения о дисквалификации легкоатлетка объявила о приостановлении спортивной карьеры.

Национальная федерация дала оценку дисквалификации Бех-Романчук за допинг