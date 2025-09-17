Как сообщает Общественное Харьков, украинские военные взяли в плен легкоатлета из Кении. Пленного зовут Эванс, другие его данные не разглашают.

Фельфнер не вышел в финал ЧМ-2025 в метании копья, заняв лишь 33-е место в квалификации

"Его спортивный агент предложил ему и еще трем кенийцам туристическую поездку в Санкт-Петербург, которую финансировала РФ. Под конец путешествия человек, который сопровождал группу, предложил иностранцам остаться в РФ и трудоустроиться. Подписав бумаги, написанные на русском языке, сам того не зная, как уверяет пленный, он стал российским военным.

Прибыв в военный лагерь и поняв, что должен быть военным, Эванс попытался отказаться от предложенной работы, и ему сказали, что он уже подписал контракт и ничего нельзя изменить, но если он откажется выполнять задачи – его расстреляют.

Пленный рассказал, что обучение длилось неделю, за это время ему показали, как обращаться с автоматом. Его командиры и инструкторы не знали английского, поэтому обычно тянули его за руки или толкали, чтобы он выполнял то, что они хотят. Впрочем, в его подразделении также было несколько иностранцев", – цитирует источник представителя 57 бригады.

Кенийцу удалось сбежать по дороге на свое первое боевое задание. Отмечается, что он двое суток бродил по лесам неподалеку Волчанска, поскольку планировал сдаться в плен украинским войскам. Легкоатлет просит не обменивать его, потому что уверен, что его ждет смерть.

Дорощук занял четвертое место на ЧМ-2025 – лучший результат сезона медаль не принес