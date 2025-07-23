22 июля трое украинских спортсменов участвовали в финалах соревнований по легкой атлетике. Михаил Брудин представлял Украину в мужском метании диска, Диана Мирошниченко в прыжках в длину и Диана Гончаренко в беге на 100 м.

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Брудин занял третье место на соревнованиях, метнув диск на 60.71 м. Этот результат стал вторым лучшим в карьере украинца. Личным рекордом Михаила является 61.33 м, который он поставил на соревнованиях в Испании в июле 2023 года. Победителем летней Универсиады стал немец Мика Сосна, который метнул диск на 64, 26 м.

Диана Мирошниченко заняла 9-е место в прыжках в высоту, показав результат 6, 16 м. Диана Гончаренко финишировала 12-й в беге на 100 м со временем 11.75 с.

Добавим, что Михаил Брудин получил первую медаль для Украины на летней Универсиаде-2025 в легкой атлетике. В общем "сине-желтые" получили десять наград – три золота, три серебра и четыре бронзы.

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