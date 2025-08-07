Американец не смог выиграть два последних своих боя (нокаут от Дюбуа и ничья с Энди Руисом), но свято убежден, что создаст проблемы абсолютному чемпиону.

"Я уверен, что легко смогу побить Усика. Мне нужно нормально потренироваться и провести надлежащий лагерь, чтобы победить его. Я бы "переехал" Усика. Он будет иметь огромные проблемы. Он всегда имеет трудности с парнями, которые опускают голову и просто хотят драки", – цитирует 37-летнего Миллера The Ring.

Карьера американца полна абсурда и скандалов. Его несколько раз поймали на допинге, в частности, в 2019 году перед поединком за три пояса с тогдашним чемпионом Энтони Джошуа. Миллер отсидел 3,5 года дисквалификации, но в январе 2024-го загремел в тюрьму. "Большой малыш" с сообщницей решили избить работника автосалона и украсть пикап, но их быстро поймали благодаря трекеру, что стоял в машине.

