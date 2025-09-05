Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и бывший абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона Майк Тайсон подписали соглашение о бое, сообщает CSI Sports.

Два легендарных боксера должны сойтись на ринге весной 2026 года – точная дата и место проведения поединка будут определены позже. Транслятором боя будет CSI Sports/Fight Sports.

Мейзевер, которому 48 лет, свою профессиональную карьеру завершил в 2017 году, после этого он провел уже восемь выставочных боев.

59-летний Майк Тайсон не боксирует на профиринге с 2005 года. Осенью 2024 года он в первом своем выставочном поединке проиграл видеоблогеру Джейку Полу единогласным решением судей.

