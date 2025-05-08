Трехкратный чемпион НБА Байрон Скотт получил обвинения в свой адрес, сообщает ESPN.

В НБА установлено уникальное достижение – впервые за 27 лет, с тех пор как ведется подсчет

Неназванная женщина еще в 2022 году подала в суд на бывшего баскетболиста, заявляя, что тот пытался ее соблазнить, когда ей было 15 лет.

Дело несколько лет рассматривалось инкогнито по ходатайству адвокатов 64-летнего Скотта, но 1 мая стало общественно известным. Жертва утверждает, что в 1987 году она "подверглась сексуальным домогательствам со стороны Скотта в закрытой каморке в спортзале". В то время истице было 15 лет, а баскетболисту – 26.

Представители Скотта заявили, что экс-игрок Лейкерс не отрицает, что имел половой контакт с истицей, но тогда она сказала ему, что совершеннолетняя.

Добавим, что Байрон Скотт выиграл НБА в составе Лос-Анджелеса трижды: в 1985, 1987 и 1988 годах. После успешной игровой карьеры он стал тренером.

Карри получил травму в игре против Миннесоты – тренер Голден Стейт рассказал детали повреждения