“Я никогда не забуду в своей жизни, что 15 августа 2025 года американские солдаты расстелили красный ковер для величайшего преступника двадцать первого века. И на том ковре президент США Трамп с улыбкой аплодировал преступнику, пожал ему руку и прошелся вместе с ним по красной от крови дорожке.

Украина не заинтересована в захвате чужой территории. Даже территории РФ, которая на нее напала. Тот, кто сейчас давит на Украину, чтобы она отдала агрессору свои территории, может начать с себя и отдать России часть своей страны", – написал в X культовый голкипер НХЛ Доминик Гашек.

Добавим, что чешский экс-хоккеист в конце своей профессиональной карьеры выступал в России за московский Спартак. Но после полномасштабного вторжения РФ в Украину Гашек разорвал все связи со страной-террористкой и активно поддерживает наше государство.

I will never forget in my life that on August 15, 2025, American soldiers rolled out the red carpet for the greatest criminal of the 21st century. And on that carpet, the US President applauded the criminal with a smile, shook his hand, and walked along the carpet with him. pic.twitter.com/RGR7zDt4Gu — Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 17, 2025

This is Ukraine. Ukraine has no interest in taking territory from anyone. Not even from Russia, which invaded it. Anyone who today and tomorrow will pressure Ukraine to give Russia part of its territory can start with themselves and give Russia part of their country. pic.twitter.com/rRwZP2QwTD — Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 18, 2025

