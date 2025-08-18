Легендарный вратарь НХЛ разнес Трампа за уступки Путину: "Может начать с себя и отдать России часть собственной страны"
Чешский экс-хоккеист Доминик Гашек поделился мыслями после позорного приема в США кремлевского диктатора Путина.
“Я никогда не забуду в своей жизни, что 15 августа 2025 года американские солдаты расстелили красный ковер для величайшего преступника двадцать первого века. И на том ковре президент США Трамп с улыбкой аплодировал преступнику, пожал ему руку и прошелся вместе с ним по красной от крови дорожке.
Украина не заинтересована в захвате чужой территории. Даже территории РФ, которая на нее напала. Тот, кто сейчас давит на Украину, чтобы она отдала агрессору свои территории, может начать с себя и отдать России часть своей страны", – написал в X культовый голкипер НХЛ Доминик Гашек.
Добавим, что чешский экс-хоккеист в конце своей профессиональной карьеры выступал в России за московский Спартак. Но после полномасштабного вторжения РФ в Украину Гашек разорвал все связи со страной-террористкой и активно поддерживает наше государство.
