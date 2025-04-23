Бывший спортсмен находится под подозрением по делу об исчезновении 4 человек в октябре 2002 года, информирует A Bola со ссылкой на Noticias Uno. Трое бывших членов военизированных формирований якобы опознали победителя Вуэльты-1987 как главного заказчика преступления.

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"Лучо Эррера предложил мне выпить и дал два конверта. В одном из них были фотографии четырех человек. Лучо сказал, что это партизаны, которые намерены его похитить. В другом конверте было 40 миллионов колумбийских песо [около восьми тысяч евро]. Он спросил нас, хотим ли мы купить оружие и мотоциклы.

Люди, которых мы задержали, жили неподалеку от его дома. Это произошло по дороге из Новильероса в Агадиту. Мы перерезаем им горло, а затем разрезаем на куски", – один из исполнителей поделился ужасными подробностями преступления.

Эррера утверждал, что жертвы были партизанами, но боевики подозревают, что на самом деле эти люди просто интересовались землями бывшего велогонщика. В отношении 63-летнего Лучо начато официальное расследование.