76-летний Грегг Попович больше не будет тренировать Сан-Антонио, сообщает официальный сайт НБА.

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Легендарный наставник вынужден завершить карьеру тренера из-за проблем со здоровьем. В ноябре 2024-го он перенес инсульт и с тех пор не появлялся на матчах команды в НБА. Несмотря на это американец останется работать в Сан-Антонио – теперь он будет занимать должность президента клуба.

Грегг покинет Сан-Антонио после 29 лет работы в команде (работал главным тренером "шпор" с 1996 года). За это время он 5 раз приводил команду к чемпионству и стал рекордсменом НБА по количеству выигранных матчей (1422). Попович является членом Зала баскетбольной славы.

Новым тренером Сан-Антонио назначили Митча Джонсона. Он стал 19-м наставником в истории клуба. 38-летний специалист присоединился к Сперс в 2016-м в роли ассистента тренера Остин Сперс, фарм-клуба Сан-Антонио в G-Лиге. Он помог команде добыть чемпионство в 2018 году. Последние шесть сезонов Джонсон был одним из ассистентов Поповича.

В ноябре 2024 года Митч взял на себя руководство командой после того, как Попович перенес инсульт (Грегг присутствовал на тренерской скамье лишь в пяти играх). При Джонсоне "шпоры" провели 77 матчей, из которых 32 завершились победой. Команда не смогла попасть в плей-офф, финишировав в регулярном чемпионате лишь 13-й в Восточной конференции.