"Я хорошо осознаю, что причина, почему я все еще здесь, заключается в том, что Стеф Карри все еще здесь. И я не преуменьшаю, я просто говорю правду. Грегг Попович – один из моих лучших друзей и наставников, и каждый раз, когда мы садимся ужинать, он поднимает свой бокал вина и говорит: "За Тима Данкана". И все поднимают тост за Тима Данкана.

Мне это нравится, потому что это искренне, и он, по сути, говорит нам, что единственная причина, почему я (и мы все) здесь, заключается в том, что мы выиграли лотерею драфта, мы получили Тима Данкана. Другие люди такого не делают. Вот что я чувствую насчет Стефа", – рассказал Керр на подкасте "Glue Guys Podcast".

Напомним, Стив Керр возглавил Голден Стейт Уорриорз перед стартом сезона 2014/15. Стеф Карри оказался в составе "воинов" в результате драфта НБА еще в 2009 году. Вместе они привели Уорриорз к четырем чемпионским титулам за шесть выходов в финал НБА.

