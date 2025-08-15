Легендарный тренер НБА сохранил должность только ради Стефа Карри
Наставник Голден Стэйт Уорриорз Стив Керр признался, что остался главным тренером команды лишь благодаря Стефу Карри.
"Я хорошо осознаю, что причина, почему я все еще здесь, заключается в том, что Стеф Карри все еще здесь. И я не преуменьшаю, я просто говорю правду. Грегг Попович – один из моих лучших друзей и наставников, и каждый раз, когда мы садимся ужинать, он поднимает свой бокал вина и говорит: "За Тима Данкана". И все поднимают тост за Тима Данкана.
Владелец хоккейной Каролины приобретет команду НБА за более чем четыре миллиарда долларов
Мне это нравится, потому что это искренне, и он, по сути, говорит нам, что единственная причина, почему я (и мы все) здесь, заключается в том, что мы выиграли лотерею драфта, мы получили Тима Данкана. Другие люди такого не делают. Вот что я чувствую насчет Стефа", – рассказал Керр на подкасте "Glue Guys Podcast".
Напомним, Стив Керр возглавил Голден Стейт Уорриорз перед стартом сезона 2014/15. Стеф Карри оказался в составе "воинов" в результате драфта НБА еще в 2009 году. Вместе они привели Уорриорз к четырем чемпионским титулам за шесть выходов в финал НБА.
Лидер мирового тенниса с уникальным результатом в XXI веке вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати