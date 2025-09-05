Американец Тедди Атлас, легендарный бывший наставник Майка Тайсона, объяснил, почему действующему абсолютному чемпиону мира в супертяжелом дивизионе Александру Усику (24-0, 15 КО) стоит поставить точку в своей карьере.

Возвращение Усика на ринг до 2026 года вызывает сомнения в Великобритании

"Я видел слишком много печальных концовок, Усик должен уйти на пенсию... Я видел слишком много печальных концовок. Я видел Мухаммеда Али. Я видел других парней, которых меньше хвалят, но это было не менее ужасно наблюдать.

Я хочу увидеть счастливый конец этого замечательного фильма. Этот фильм с Усиком вдохновил столько людей во всем, кроме бокса, поэтому именно этого я хочу. Я знаю, что не получу этого. Я знаю это. Я не говорю, что он должен это сделать. Я не говорю, что он не должен продолжать. Он все еще в расцвете сил со всякой точки зрения. Я все это понимаю. Я просто понимаю, что этот бизнес – один из самых безжалостных в мире", – цитирует Атласа Seconds Out.

Напомним, что 19 июля в Лондоне Усик нокаутировал в пятом раунде Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом хевивейта.

