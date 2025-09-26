50-летний бразилец Сандро Диас совершил спуск с изогнутой стены на высоте почти в 90 метров – в рампу превратилась стена административного здания в Порту-Алегри.

Диас развил скорость в 103,8 км/ч. Это позволило Сандро установить рекорды в категории "самого высокого дропа во временном квотерпайпе" и "самой большой скорости во временном квотерпайпе".

Бразильский скейтбордист вел подготовку к этим рекордам с 2024 года. Он, в частности, тренировался со специальной нагрузкой, чтобы выдержать во время спуска перегрузки почти в 4g. Всего Сандро Диас сделал четыре попытки – все были удачными.

