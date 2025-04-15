Американская шахматистка венгерского происхождения Сюзан Полгар рассказала о своем восхищении украинцем Василием Иванчуком

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"О легендарном Иванчуке мало говорят! В свои 56 лет он все еще невероятно активен. А на Reykjavik Open 2025 он выступает с рейтингом более 2700. Иванчук не выбирает турниры, чтобы повысить свой рейтинг. Он играет в открытых соревнованиях и противостоит опасным игрокам, которые значительно моложе и годятся ему в дети или внуки", – написала Сюзан Полгар в Х.

В итоге на турнире в Рейкьявике Иванчук занял почетное второе место, уступив лишь иранцу Пархаму Магсудлу.

Добавим, что шахматный гроссмейстер Василий Иванчук стал известным на весь мир после фото, сделанного во время чемпионата мира по блицу в Нью-Йорке. Тогда украинец не смог пробиться в плей-офф турнира и болезненно отреагировал на поражение. Но он не опустил руки после обидного проигрыша и продолжает доказывать свой высокий уровень.

Legend!



Not enough people are talking about the legendary Ivanchuk! At 56 years old, he is still incredibly active! And at Reykjavik Open 2025, he is performing over 2700!!



He does not pick and choose tournaments to benefit his rating. He plays in open tournaments and facing… pic.twitter.com/S1VDwWdnd2 — Susan Polgar (@SusanPolgar) April 15, 2025

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