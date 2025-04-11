"Я считаю, Усик выберет того соперника, который будет на ходу. Сейчас много классных боксеров, никто особо не выделяется. Он ждет следующего, кто выделится.

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Сейчас Паркер на ходу. И я бы хотел, чтобы именно Джозеф стал следующим соперником Александра", – сказал Джонс в комментарии talkSPORT.

Напомним, всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера. Зато украинец хотел бы собрать в своей коллекции все пояса и стремится боксировать с Даниэлем Дюбуа, которому в свое время "передал" пояс IBF. Петицию об отсрочке боя с Паркером команда Усика накануне отправила в офис WBO.

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