Португальский полузащитник Рикардиньо объявил о завершении карьеры. Об этом 39-летний футзалист написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Рикардиньо 6 раз признавался лучшим футзалистом планеты (2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). За свою карьеру успел поиграть Бенфику (Португалия), Нагой (Япония), ЦСКА (Россия), Интер Мовистар (Испания), АССЅ (Франция), Пендекар (Индонезия), Рига (Латвия) и Экосити Дженцано (Италия).

В активе португальца 3 Лиги чемпионов (2009/10, 2016/17, 2017/18) и 15 титулов национальных чемпионатов (6 в Испании, 5 в Португалии, 2 в Японии и по одному во Франции и Латвии). Также в его коллекции 4 Кубка Португалии и 3 Суперкубка страны, по 3 Кубка и Суперкубка Испании + Королевский кубок.

За сборную Португалии он провел 188 матчей, в которых забил 142 гола. Вместе с национальной командой выигрывал чемпионат Европы в 2018-м году (став лучшим бомбардиром турнира), а также чемпионат мира в 2021-м.