Хорватский специалист Горан Иванишевич договорился о будущем сотрудничестве с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, сообщает Gazzetta.gr.

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По информации источника, 53-летняя легенда начнет работу с 8-й ракеткой мира сразу после турнира Ролан Гаррос (завершится 8 июня).

Отмечается, что сотрудничество с победителем Вимлдона (2001) и обладателем Кубка Дэвиса (2005) в составе сборной Хорватии станет большим шагом в карьере Циципаса, ведь Иванишевич – тренер с огромным опытом. Хорват работал с Марином Чиличем, Томашем Бердихом, Милошем Раоничем, а недавно прекратил сотрудничество с Новаком Джоковичем.

К слову, сейчас Циципас выступает на турнире АТР в Монте-Карло, где успешно стартовал на Мастерсе и намерен защитить свой титул. Его тренер, Димитрис Хадзиниколау, на турнире отсутствует, что вызвало волну слухов о прекращении сотрудничества между Циципасом и греческим специалистом.

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