Легендарный Мейвезер назвал одного боксера современности, который сейчас лучше Усика
Флойд Мейвезер сделал выбор в пользу земляка Теренса Кроуфорда.
Американский непобедимый боксер Флойд Мейвезер высказался о лучшем на сегодня боксере, который, по его мнению, лучше абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика.
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"Думаю, что Теренс Кроуфорд сейчас лучший боксер независимо от весовой категории. Приятно видеть его в таком положении. Теренс Кроуфорд, продолжай быть таким же крутым", – цитирует Мейвезера Seconds Out.
Александр Усик, напомним, 19 июля в Лондоне на Уэмбли выиграл нокаутом в пятом раунде у британца Даниэля Дюбуа и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.
Непобедимый Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) является сейчас чемпионом WBA в первом среднем весе.
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