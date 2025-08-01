Майк Тайсон заявил, что его в частности можно считать лучшим в мировом спорте.

Американский экс-боксер назвал двух лучших спортсменов в истории. Майк Тайсон удивительным образом вспомнил о себе.

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"Это (Майкл) Джордан и я. Я не эгоист... Спросите весь мир, а не только одного меня. Спросите десятерых, спросите весь мир", – цитирует Майка Тайсона Ringside24.

Тайсон, который в 2011 году был занесен в Международный зал боксерской славы, является самым молодым в истории чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет 144 дня) и самым молодым абсолютным чемпионом мира (21 год).

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