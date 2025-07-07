Легендарный Майк Тайсон назвал лучшего панчера в истории мирового бокса: "Я не мог сравниться с его силой"
Американский боксер Майк Тайсон, который в свое время был абсолютным чемпионом мира, заявил о том, что его земляк Джордж Форман является для него лучшим панчером в мире.
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"Джордж Форман – тяжелый панчер. Я не мог сравниться с его силой. Он был великим боксером. Знаете, единственное, что позволяло мне быть таким захватывающим, это то, что я делал все быстрее других ребят", – цитирует Тайсона Seconds Out.
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