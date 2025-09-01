Леннокс Льюис уверен, что встреча между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри стоит того, чтобы состояться.

"Фьюри нужен отличный бой. Ему нужен большой поединок в стиле британского бокса, как у меня был с Фрэнком Бруно.

Они уже давно говорят об этом. Собираются они это сделать или нет, я не знаю, но надеюсь, что они это сделают – Англия любит большие бои, когда дело касается бокса.

Весь мир хотел бы увидеть этот бой. Особенно британские болельщики, которые любят зрелищные поединки между такими тяжеловесами. Я бы с удовольствием посмотрел этот бой", – цитирует Льюиса Sky Sports.

Как известно, Тайсон Фьюри после двух подряд поражений от украинца Александра Усика в очередной раз заявил о завершении своей карьеры, но ранее он уже возвращался на ринг. Энтони Джошуа в сентябре 2024 года проиграл Даниэлю Дюбуа в пятом раунде нокаутом и с тех пор больше не боксировал.

