Нью-Йорк Рейнджерс уволил Питера Лавиолетту с поста главного тренера, сообщает клубная пресс-служба.

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60-летний специалист возглавил команду летом 2023 года. В первый год "рейнджеры" дошли до финала Конференции, однако в текущем сезоне даже не попали в плей-офф.

Напомним, Лавиолетт начал карьеру тренера в 2001 году, возглавив Айлендерс. Далее была Каролина, с которой он сезоне 2005/06 выиграл Кубок Стэнли. Также успел поработать с Филадельфией, Нэшвиллом (в сезоне 2016/17 дошли стали финалистами Кубка Стэнли) и Вашингтоном.