Мексиканский боксер выделил лучшие качества украинского чемпиона Александра Усика (23-0, 14 КО), заявив, что они помогут ему одержать победу над Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO) в реванше.

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"За последние пять лет Усик победил лучших боксеров мира. У него невероятная выносливость, это очень техничный и умный боксер. У него невероятная концентрация и я думаю он победит Дюбуа", – написал "Канело" в сети Х.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.

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