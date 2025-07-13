Легендарный Канело сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа: "У него невероятная концентрация"
13 июля 21:13 - Читати українською
Сауль "Канело" Альварес поделился мнением о предстоящем поединке за абсолют в супертяжелом дивизионе.
Мексиканский боксер выделил лучшие качества украинского чемпиона Александра Усика (23-0, 14 КО), заявив, что они помогут ему одержать победу над Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO) в реванше.
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"За последние пять лет Усик победил лучших боксеров мира. У него невероятная выносливость, это очень техничный и умный боксер. У него невероятная концентрация и я думаю он победит Дюбуа", – написал "Канело" в сети Х.
Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.
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