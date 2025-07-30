Брукс, который в свое время тренировал чемпионов мира по боксу в тяжелом весе Эвандера Холифилда, Майка Тайсона, а также Виталия и Владимира Кличко умер после длительной борьбы с раком. Об этом сообщил промоутер Лу ДиБелла. Томми Бруксу был 71 год.

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Брукс работал с Холифилдом, когда тот стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и завоевал чемпионские пояса по версиям WBA, WBC и IBF в тяжелом весе. С 1998 по 2001 год тренер работал с Майком Тайсоном. Их тандем распался накануне проигрыша "Железного Майка" Ленноксу Льюису в поединке за титулы WBC и IBF.

Позже Томми Брукс был наставником братьев Кличко и других известных боксеров, в частности экс-претендента на титул чемпиона мира в тяжелом весе Майкла Гранта.

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