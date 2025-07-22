Испанский специалист Хави Родригес стал главным тренером футзальной команды Барселоны. Как сообщает пресс-служба "блаугранас", 51-летний тренер подписал контракт до 30 июня 2027 года.

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Родригес в свое время пять лет защищал цвета футзальной команды Барселоны, был ее капитаном.

Хави Родригес в 2019 году возглавлял штаб херсонского футзального клуба Продэксим. Под его руководством коллектив стал чемпионом украинской Экстра-лиги. В конце того года испанский специалист неожиданно покинул клуб.

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