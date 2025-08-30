"Я хотел увидеть Йокича вживую. Я не эксперт, но мне нравится наблюдать за игроками, которые играют по-другому, вроде Йокича. Он может забивать, он может делать отличные пасы и подбирать мячи. Он просто гений", – сказал хоккеист.

Также Яромир рассказал, что часто тренировался с игроками НБА во время своих выступлений в НХЛ.

"Были времена, когда я хорошо бросал! Когда я играл за Рейнджерс, мы встречались с баскетболистами Никс в тренировочном центре. И я ходил бросать в корзину после каждой тренировки. Я любил бросать. Но точно не играть, там надо бегать, а это не является моим хобби.

Слэм-данки? У меня маленький прыжок и тяжелые ягодицы, мне никогда не удавалось этого сделать. Я был рад, что коснулся сетки в прыжке", – приводит слова Ягра Idnes.cz.

53-летний Яромир Ягр сейчас выступает за чешский клуб Кладно. В прошлом году Яромир заявил, что сезон 2024/25 станет для него последним. На протяжении своей карьеры чех дважды выигрывал Кубок Стэнли, он занимает второе место в списке игроков по количеству очков в регулярном чемпионате НХЛ.

