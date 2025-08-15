Испанский бывший велосипедист Бернардо Руис Наваррете умер на 101-м году жизни, сообщает Alicante con el Plato Grande.

Родившись в 1925 году, Наваррете стал настоящей легендой испанского велоспорта. Он был профессиональным гонщиком с 1945 по 1958 год.

Бернардо Руис является трехкратным чемпионом Испании по шоссейным гонкам и один раз выигрывал национальный чемпионат по маунтинбайку. В его копилке трофеев есть победа на Вуэльте в 1948 году, а также третье место в 1957 году на легендарной испанской веломногодневке и в 1952-м на Тур де Франс. Наваррете был победителем этапов на всех трех веломейджорах и является первым испанцем, который поднялся на пьедестал в Большой петле и был победителем этапа на Джиро д'Италия.

Бернардо Руис Наваррете после ухода на пенсию много лет работал руководителем магазина по продаже мотоциклов и велосипедов в родном Ориуэла.

