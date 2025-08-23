Культовый бигмен Сиэтл Суперсоникс Шон Кэмп узнал свое наказание за инцидент в 2023 году.

Легенда НБА Шон Кэмп получил 30 суток домашнего ареста по делу о стрельбе в Вашингтоне, сообщает ESPN.

55-летний американец в 2023 году открыл огонь по авто, в котором находилось двое мужчин. В итоге инцидента никто не пострадал, что спасло Кэмпа от долгого тюремного срока. Тем не менее заместитель прокурора рекомендовал судье дать экс-баскетболисту Сиэтла (теперь Оклахома-Сити Тандер) девять месяцев тюремного заключения.

Кэмп признал свою вину и раскаялся, что помогло избежать большего наказания, на котором настаивала сторона обвинения.

