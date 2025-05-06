В соцсети X приобретает популярность видео, на котором легендарный украинский гроссмейстер Василий Иванчук анализирует свою игру в шахматы против Магнуса Карлсена прямо во время воздушной тревоги.

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На видео Василий Иванчук общается с коллегой по интернет-соединению, а на фоне слышен звук сирены. Сам эпизод произошел еще в 2022 году, но получил большую огласку только теперь благодаря распространению видео датским шахматистом и тренером Петером Хайне Нильсеном.

Сам Нильсен активно поддерживает Украину и не первый год призывает мировое сообщество к полной дисквалификации российских спортсменов.

В комментариях под видео много пользователей, которые восхитились смелым поступком Иванчука. Также комментаторы написали, что это очередное подтверждение, почему спорт не может быть отдельным от политики.

Иванчук рассказывает о своей недавней интернет-партии с Карлсеном во время сирены воздушной тревоги. pic.twitter.com/Ota5kgyzDG — Chess-News Шахматы без цензуры (@Chess__News) April 29, 2022

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