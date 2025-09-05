Риккардо объявил о завершении своей карьеры. Бывший пилот Формулы-1 станет послом компании Ford Racing.

"Несмотря на то, что мои гоночные дни позади, моя любовь ко всему на колесах останется неизменной, и я горжусь, что являюсь амбассадором Форда. Я буду тесно сотрудничать с командой Ford Racing и сосредоточусь на удивительной модели Раптор.

Почему сейчас и почему я? Когда я принял решение завершить карьеру, я долго и упорно размышлял о том, как найти способ остаться в мире автоспорта. Гонки всегда меня радовали. Они делали меня счастливым и создавали воспоминания.

Я невероятно рад предстоящему путешествию с Фордом и всем невероятным проектам Ford Racing. От Формулы-1 до Дакара, от Ле-Мана до Батерста – мало кто занимается этим так долго, как они. Учитывая то что я видел, нас ждет невероятное будущее", – приводит слова Риккардо The Race.

За свою карьеру Даниэль Риккардо принял участие в 257 Гран-при, одержал 8 побед и 32 раза поднимался на подиум. Наибольшим его достижением является третье место Формулы-1 в 2014 и 2016 годах.

