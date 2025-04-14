"Так что же, НХЛ?! Все еще ничего? Сколько еще украинских мирных жителей должно погибнуть, чтобы вы изменили свое отношение? Когда вы наконец позволите и поможете российским хоккеистам официально осудить российскую империалистическую войну против Украины со всеми российскими преступлениями, включая геноцид украинских детей?

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НХЛ, как это – иметь кровь на руках и нести ответственность за огромное количество потерянных и искалеченных жизней?" – написал Гашек в твиттере.

Добавим, что 13 апреля Россия нанесла удар баллистической ракетой по Сумах. Погибло 34 человека, среди которых 7 детей, а в целом количество пострадавших достигло 119-ти.

Напомним, Доминик Гашек известен своей проукраинской позицией. Легендарный хоккеист постоянно напоминает миру о войне в Украине и критикует НХЛ за подыгрывание российским хоккеистам.

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