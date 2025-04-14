Легендарный Гашек уничтожил НХЛ после обстрела Сум Россией: "Как это – иметь кровь на руках?"
Легенда НХЛ, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек эмоционально отреагировал на очередной ракетный обстрел Украины российскими войсками.
"Так что же, НХЛ?! Все еще ничего? Сколько еще украинских мирных жителей должно погибнуть, чтобы вы изменили свое отношение? Когда вы наконец позволите и поможете российским хоккеистам официально осудить российскую империалистическую войну против Украины со всеми российскими преступлениями, включая геноцид украинских детей?
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НХЛ, как это – иметь кровь на руках и нести ответственность за огромное количество потерянных и искалеченных жизней?" – написал Гашек в твиттере.
Добавим, что 13 апреля Россия нанесла удар баллистической ракетой по Сумах. Погибло 34 человека, среди которых 7 детей, а в целом количество пострадавших достигло 119-ти.
Напомним, Доминик Гашек известен своей проукраинской позицией. Легендарный хоккеист постоянно напоминает миру о войне в Украине и критикует НХЛ за подыгрывание российским хоккеистам.
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