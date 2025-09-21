Легендарный дуэт теннисисток вспомнил вкус побед на турнирах WTA – 14 месяцев не было трофеев
Барбора Крейчикова и Катаржина Синякова выиграли турнир в Сеуле.
WTA 500, Сеул (Корея), хард, пары, женщины, финал
Барбора Крейчикова / Катаржина Синякова (Чехия) – Майя Джойнт / Кэти Макнелли (США) – 6:3, 7:6 (8:6)
Алькарас не справился с Фрицем – сборная мира бьет команду Европы в Кубке Лейвера-2025
Чешская пара Крейчикова / Синякова стала победителем финала представительского турнира серии WTA 500 в Сеуле (Корея). Барбора и Катаржина в двух сетах за 1 час 45 минут переиграли американок Маю Джойнт и Кэти Макнелли.
Крейчикова и Синякова выиграли вместе первый трофей WTA за последние 14 месяцев. Чешские теннисистки являются 7-кратными победительницами турниров серии Grand Slam (Ролан Гаррос-2018, 2021; Уимблдон-2018, 2022; Australian Open-2022, 2023; US Open-2022).
Сборная США стала вторым финалистом Кубка Билли Джин Кинг – вышли на обидчиц украинок