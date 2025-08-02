Легендарный действующий чемпион UFC получил два вызова в суд по делу с ДТП
Джон Джонс обвинен в предполагаемом побеге с места ДТП.
Джону Джонсу назначены два судебных слушания по делу о вероятном побеге с места ДТП, которое произошло 17 июня в Альбукерке (штат Невада, США).
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Слушания состоятся 14 августа и 2 сентября, сообщает репортер Дэймон Мартин.
По информации источника, на первом заседании дело будет рассматриваться по существу, а во время второго заседания Джонс получит дополнительное обвинение.
Адвокат Джонса подал ходатайство о закрытии дела по дубликатным обвинениям, но судья решение еще не вынес.
Джон Джонс является действующим чемпионом UFC в тяжелом весе. Он недавно объявил о завершении карьеры, но впоследствии появилась информация, будто боец все еще остается в ростере промоушена.
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