Джон Джонс обвинен в предполагаемом побеге с места ДТП.

Джону Джонсу назначены два судебных слушания по делу о вероятном побеге с места ДТП, которое произошло 17 июня в Альбукерке (штат Невада, США).

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Слушания состоятся 14 августа и 2 сентября, сообщает репортер Дэймон Мартин.

По информации источника, на первом заседании дело будет рассматриваться по существу, а во время второго заседания Джонс получит дополнительное обвинение.

Адвокат Джонса подал ходатайство о закрытии дела по дубликатным обвинениям, но судья решение еще не вынес.

Джон Джонс является действующим чемпионом UFC в тяжелом весе. Он недавно объявил о завершении карьеры, но впоследствии появилась информация, будто боец все еще остается в ростере промоушена.

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