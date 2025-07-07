Беленюк рассказал, что первый поединок ему лично не понравился, потому что Усик, по мнению трехкратного призера Олимпиады, слишком превосходил Даниэля Дюбуа.

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"После первого их боя я не знаю, чем Дюбуа может поразить. Возможно, он стал увереннее после того, как неожиданно победил нокаутом Джошуа. В первом бою Усик просто издевался над Дюбуа. Единственное, чем британец себе помогал – это тем, что бил ниже пояса.

Первый бой мне не очень понравился, потому что уровень Дюбуа тогда не дотягивал до уровня Усика. Сейчас возраст играет против Александра и в пользу Дюбуа, поэтому, возможно, бой будет более конкурентным, но все равно – Усик фаворит", – цитирует Беленюка Sport-express.ua.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа запланирован на 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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