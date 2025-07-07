Беленюк назвал фаворита предстоящего реванша Усик – Дюбуа: "Первый бой мне не очень понравился"
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк высказал мнение относительно нового вызова украинского чемпиона по боксу Александра Усика.
Беленюк рассказал, что первый поединок ему лично не понравился, потому что Усик, по мнению трехкратного призера Олимпиады, слишком превосходил Даниэля Дюбуа.
Усик заговорил о завершении карьеры – признался, сколько боев еще планирует
"После первого их боя я не знаю, чем Дюбуа может поразить. Возможно, он стал увереннее после того, как неожиданно победил нокаутом Джошуа. В первом бою Усик просто издевался над Дюбуа. Единственное, чем британец себе помогал – это тем, что бил ниже пояса.
Первый бой мне не очень понравился, потому что уровень Дюбуа тогда не дотягивал до уровня Усика. Сейчас возраст играет против Александра и в пользу Дюбуа, поэтому, возможно, бой будет более конкурентным, но все равно – Усик фаворит", – цитирует Беленюка Sport-express.ua.
Напомним, что реванш Усик – Дюбуа запланирован на 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.
"Многие не делают то, что делаю я": Усик объяснил свою уникальность