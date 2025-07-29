"Лайла-Пик в Пакистане - очень крутая гора, поэтому подняться на нее сложно. Обычный альпинист имеет там мало шансов. Но я слышал, что Дальмайер после завершения карьеры стала замечательной альпинисткой.

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Я связался со своим другом, который сейчас в Пакистане. Кажется, что вертолет готов к полету, и спасение на такой высоте все еще возможно. Еще туда едет очень опытный скалолаз с Хуше, чтобы помочь.

Точную информацию будем иметь только тогда, когда спасатели доберутся до пострадавших. Однако информация о том, что лучший скалолаз региона уже отправился на помощь, дает надежду на то, что Лаура выживет", – цитирует Райнгольда Месснера FOCUS online.

Добавим, что Месснер – настоящая легенда среди альпинистов, один из немногих людей, покоривших все 14 самых высоких точек мира.

В 2022 году Дальмайер потеряла любимого парня в похожей ситуации – его жизнь унесла лавина в Патагонии.

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