Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) сообщил о выходе своей компании Manny Pacquiao Promotions (MPP) на американский рынок, информирует Fightnews.

"Для меня большая честь представить Manny Pacquiao Promotions в США. Некоторые из моих самых незабываемых моментов произошли на американских рингах. Теперь я хочу помочь создать такие же моменты для современных бойцов.

Благодаря турнирам с участием талантливых бойцов и элитной площадке мы представим новых звезд, которые восходят, и опытных бойцов, которые готовы привлечь внимание всего мира", – рассказал Пакьяо.

Должность президента MPP будет занимать Шон Гиббонс, советник Пакьяо, а голливудский продюсер и предприниматель Тони Коэн получил должность финансового директора и вице-президента.

Компания Manny Pacquiao Promotions, которая была основана в 2006 году, до этого работала преимущественно на Филиппинах, откуда родом Мэнни Пакьяо.

