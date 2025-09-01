Четырехкратная чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан удостоена звания "Лучшая спортсменка августа" по версии Национального олимпийского комитета Украины, сообщает пресс-служба организации.

Лузан на ЧМ-2025 одержала победы на дистанциях в каноэ-одиночке на 200 метров и 500 метров и каноэ-двойке вместе с Ириной Федорив на 200 метров и 500 метров.

Николай Мацапура, личный наставник Людмилы Лузан, стал лучшим тренером августа.

В номинации "Лучший юный спортсмен августа" победу по версии НОК Украины одержал Никита Шеремет – чемпион мира среди юниоров по плаванию. В румынском Отопене он завоевал золотую медаль на дистанции 50 м вольным стилем, повторив в полуфинальном заплыве юниорский рекорд мира.

