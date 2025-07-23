"Это был лишь первый шаг, но, должна признаться – первый матч после такой паузы всегда невероятно сложный. Людям трудно объяснить, насколько трудно играть после такого перерыва. Когда я выхожу на корт, я знаю, что имею силы победить, но потом это еще нужно реализовать.

45-летняя Уильямс вернулась на корт – американка выиграла матч впервые за два года

Без сомнений, это лучший результат, на который я могла надеяться – я хорошо сыграла и, к тому же победила. В этом спорте нет предела совершенству – все зависит лишь от того, что у тебя в голове, и насколько ты готов жертвовать ради цели.

Если ты работаешь над собой – физически, ментально, эмоционально – то можешь достичь желаемого результата. Неважно, сколько раз ты падал, болел или получал травмы. Если ты продолжаешь верить в процесс и совершенствовать свое мастерство, шанс обязательно появится. Всегда найдется место и для тебя.

Для чего я это делаю? Я здесь не для того, чтобы что-то кому-то доказывать. Если я вернулась – то только для себя, и мне нечего доказывать. Я здесь для себя, потому что хочу здесь быть. Желание что-то доказать или убедить кого-то в том, что он ошибается, никогда не приносило мне побед в карьере. И поражений – тоже. Никто не будет работать вместо меня – только я сама. Поэтому мне безразлично, что говорят другие. Это не остановит мою работу. Никто не сломает мою веру. Даже если обо мне говорят что-то невероятное – это не поможет выиграть матч. Я стараюсь сосредотачиваться только на себе и ни на чем другом", – цитирует Уильямс Punto de Break.

Напомним, 45-летняя Винус вернулась в большой теннис после 16-месячного перерыва. Она уже успела одержать победу в паре, а затем удачно дебютировала и в одиночном разряде.

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