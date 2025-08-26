US Open 2025. 1/64 финала

Камилла Рахимова (Россия, WTA № 65) – Каролин Гарсия (Франция, WTA № 174) – 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)

Свитолина сенсационно уступила 97-й ракетке мира и вылетела с US Open-2025 (ВИДЕО)

В первом раунде Открытого чемпионата США Каролин Гарсия уступила россиянке Камилле Рахимовой и попрощалась с большим теннисом. Поединок длился 2 часа и 17 минут и завершился со счетом 2:1 в пользу "нейтралки". Это была третья встреча соперниц – Гарсия впервые проиграла Рахимовой.

Напомним, 31-летняя Каролин – экс-четвертая ракеткой мира. О решении завершить карьеру она сообщила еще в конце мая 2025 года.

В активе Гарсии 19 трофеев на уровне WTA (из них 11 в одиночном разряде). Она трижды выигрывала турниры категории WTA 1000, а также стала второй француженкой в истории, выигравшей Итоговый турнир WTA в одиночном разряде (2022).

На Grand Slam она доходила до полуфинала US Open-2022 и до четвертьфинала Ролан Гаррос-2017. В паре она дважды триумфовала на Открытом чемпионате Франции (2016, 2022). В составе сборной Франции Каролин завоевала Кубок Федерации в 2019-м.

Напомним, ранее о завершении карьеры объявила также чешская теннисистка Петра Квиткова.

