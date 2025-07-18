Спортсменка приняла участие во всеукраинских соревнованиях Kyiv Athletic Festival. 37-летняя Лупу пробежала дистанцию 400 метров и победила с результатом 55,03. Это более чем на две секунды хуже ее личного рекорда, однако является третьим показателем в Украине в этом году.

Двукратная олимпийская чемпионка установила мировой рекорд, превзойдя предыдущее достижение на 2 секунды

"К соревнованиям я специально не готовилась, бегаю постоянно. Вы говорите, что это третий результат в сезоне после Татьяны Мельник и Анны Орловой, но если бы я не улыбалась всем, а целенаправленно бежала, то на финише показала бы лучшее время. Планов не строю, занимаюсь в свое удовольствие. Чувствую, что могу добавить. Чемпионат Украины в августе покажет, что натренировала. Я там буду участвовать", – заявила Лупу в эксклюзивном комментарии для Спорт 24.

Наталья Лупу выступала на Олимпиадах в Лондоне-2012 и Рио-2016. Была отстранена на 8 лет из-за того, что не явилась на исполком ФЛАУ, где рассматривали вопрос ее возможной дисквалификации из-за отклонения в допинг-тесте.