Заслуженный мастер спорта Украины и двукратная олимпийская чемпионка 1996 года по спортивной гимнастике (абсолютное первенство и вольные упражнения) объяснила, как относится к возрасту и к тому, что время очень быстро течет.

"Встречаю свой персональный Новый год. Время проходит быстро, иногда – слишком быстро. Но вместо хвататься за него, я учусь благодарить – за каждый день, который прожила, за людей, которых встретила. За уроки, что меня меняли меня, и за маленькие и большие победы, которые добавляли смелости.

Возраст для меня – не цифра. Это следы на сердце, теплые объятия, потери, что учат ценить жизнь, и мечты, которые до сих пор горят", – написала Подкопаева в Instagram.

Лилия Подкопаева в своей спортивной карьере завоевала 45 золотых медалей, 21 серебряную и 14 бронзовых. Она среди прочего является обладательницей Кубка Европы (1995), абсолютной чемпионкой мира (1995) и чемпионкой Европы (1996). Подкопаева также является единственной гимнасткой – абсолютной олимпийской чемпионкой, которая не завоевала медаль в команде, поскольку в Атланте-1996 сборная Украины заняла лишь пятое место.

